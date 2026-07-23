Valsts policijas izmeklētajā kriminālprocesā, kas sākts saistībā ar 27. jūnijā sociālo mediju vietnē publiskoto informāciju par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā, ir pabeigta izmeklēšana un konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Par notikušiem apstākļiem sākotnēji neviena persona Valsts policijā nevērsās un, tikai pēc sabiedriskās rezonanses gūšanas, policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes, tika saņemts oficiāls iesniegums kriminālprocesa sākšanai atbilstoši Krimināllikuma nodaļai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību.
Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp, tika izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, analizēta un pārbaudīta visa izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies.
Līdz ar to 21. jūlijā, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu.
Valsts policija atgādina, ka ieraksts sociālajos medijos nav pielīdzināms oficiālam iesniegumam Valsts policijā un nekādā veidā neveicina kopējo sabiedrības drošību, sabiedrisko kārtību un taisnīgu tiesību noregulējumu.
Iedzīvotājiem, saskaroties ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu vai jebkādiem citiem iespējamiem likumpārkāpumiem, par tiem nekavējoties ir jāziņo Valsts policijai, zvanot pa tālruni 112 vai vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī, vai rakstot oficiālu iesniegumu to parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Jau ziņots, ka juriste Ginta Vilcāne tviterī apgalvojusi, ka Rīgas centrā, skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai esot uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši. «Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt,» toreiz sociālajā tīklā bija ierakstījusi sieviete.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka sieviete iepriekš bijusi Nacionālā apvienības (NA) Rīgas nodaļas valdes locekle un savulaik kandidējusi Saeimas un pašvaldību vēlēšanās no NA saraksta.
Reaģējot uz Vilcānes apgalvojumiem tviterī, toreiz iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sociālajā medijā norādīja, ka policijai būs ātri jāatrod konkrētās personas. «Šādas varmākas nedrīkst uzturēties civilizētā valstī. Esmu gatavs pie pirmās iespējas parakstīt lēmumu par šo personu iekļaušanu «melnajā sarakstā» un izraidīšanu,» teikts ministra ierakstā.
Arī Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), reaģējot uz Vilcānes ierakstu tviterī, norādīja, ka Rīgas pašvaldības policija veikšot vēl papildu imigrācijas kontroles pasākumus, lai uzlabotu drošības situāciju Rīgā.
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