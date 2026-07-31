Atlūgums iesniegts premjeram un Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS).
KNAB aģentūru LETA informēja, ka Straumes pēdējā darba diena būs rīt, 1. augustā. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēmis doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām.
Straume uzskata, ka deviņu gadu laikā, vadot Latvijas vadošo pretkorupcijas iestādi, ir paveikts ievērojams darbs. «Stājoties amatā, pirmais un svarīgākais uzdevums, ko sev izvirzīju, bija atjaunot KNAB kolektīvu un novērst tajā valdošo sašķeltību. Esmu gandarīts, ka tas ir izdevies. Tieši profesionāla, saliedēta un uz kopīgu mērķi orientēta komanda ir bijusi pamats visiem turpmākajiem sasniegumiem,» sacīja viņš.
Viņaprāt, šo gadu laikā KNAB ir nostiprinājis savu lomu kā spēcīga, profesionāla un starptautiski novērtēta pretkorupcijas iestāde. «Esam būtiski stiprinājuši korupcijas novēršanas sistēmu, pilnveidojuši politisko organizāciju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas uzraudzību, kā arī atklājuši un sekmīgi izmeklējuši daudzas sarežģītas korupcijas lietas, kā arī kopā ar sadarbības partneriem sasnieguši nozīmīgus rezultātus ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanā,» apgalvoja Straume.
Tāpat viņš pauž, ka būtiski esot attīstīta arī KNAB institucionālā kapacitāte. Paplašināta KNAB kompetence, attīstītas analītiskās spējas un ieviesta arvien mērķtiecīgāka, uz datiem balstīta pieeja korupcijas risku identificēšanai un darba prioritāšu noteikšanai, uzskaita Straume.
«Tas ir ļāvis KNAB arvien vairāk pāriet no reaģēšanas uz jau notikušiem korupcijas gadījumiem uz savlaicīgu korupcijas risku identificēšanu, to mazināšanu un novēršanu,» sacīja viņš.
Viņš izsaka pateicību ikvienam KNAB darbiniekam un sadarbības partnerim Latvijā un ārvalstīs par līdzšinējo ieguldījumu korupcijas novēršanā un apkarošanā. «Atsevišķu pateicību vēlot veltīt ikvienam ziņotājam, kuram godprātība nav tikai princips, bet ikdienas izvēle,» sacīja Straume.
Plānots, ka no 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas šobrīd ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos.
Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Biroja priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima. Arī par atbrīvošanu no amata jālemj Saeimai.
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