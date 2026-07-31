Aģentūrai LETA zināms, ka šonedēļ no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» kandidātu saraksta svītrots Elmārs Vestermanis, no «Gobzema saraksta» kandidātu saraksta — Monta Krista Dervina, bet no «Suverēnā vara, Apvienība jaunlatvieši» kandidātu saraksta — Roberts Bērziņš.
Savukārt iepriekš no kandidātu sarakstiem tika svītroti Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks no partijas «Latvija pirmajā vietā» (LPV), Jurijs Jesipenko no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» un Renards Roze no JKP Jaunās konservatīvās partijas.
Tādējādi kopumā no kandidātu sarakstiem izslēgti divi politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» kandidāti, viens JKP Jaunās konservatīvās partijas kandidāts, viens LPV kandidāts, viens «Gobzema saraksta» kandidāts un viens politiskā spēka «Suverēnā vara, Apvienība jaunlatvieši» kandidāts.
CVK norāda, ka trīs kandidāti izslēgti saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3.¹ punktu. Šī norma paredz, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par sevišķi smagiem noziegumiem pret cilvēci, mieru, kara noziegumiem, genocīdu vai valsti, kā arī noziegumiem, kas saistīti ar terorismu, neatkarīgi no sodāmības noņemšanas vai dzēšanas.
Vēl viens kandidāts izslēgts pilsonības neatbilstības dēļ, viens kandidāts izslēgts vecuma neatbilstības dēļ, bet vēl viens kandidāts izslēgts tādēļ, ka ieņēma ar Saeimas deputāta amatu nesavienojamu amatu.
Aģentūrai LETA zināms, ka Stendzenieks 2023. gada aprīlī pieķerts par braukšanu 1,5 promiļu reibumā. Prokuratūra par to viņam piemēroja sabiedrisko darbu uz 260 stundām un transportlīdzekļa tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Savukārt 2024. gada janvārī policija viņu pieķēra par braukšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Prokuratūra Stendzeniekam piemēroja 2800 eiro sodu. To apliecina arī publiski pieejamais anonimizētais prokuratūras lēmums.
Jesipenko no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā svītrots, jo CVK konstatēja, ka viņš nav Latvijas pilsonis.
Roze no saraksta svītrots, jo viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu.
15. Saeimas vēlēšanām kopumā iesniegti 14 kandidātu saraksti. Vēlēšanas notiks oktobra sākumā.
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