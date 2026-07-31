Pēdējo dienu laikā Seutā, pilsētā ar 80 000 iedzīvotāju, no Marokas ieradušies 40 000 nelegālo imigrantu, norādīja avots. Pēc avota teiktā, cenšoties nelegāli nokļūt Seutā, 18 cilvēki zaudējuši dzīvību.
Seutas migrācijas krīzes dēļ Francija paziņojusi, ka veiks stingrāku kontroli uz robežas ar Spāniju.
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