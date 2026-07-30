Lielākā daļa no 2027. gadam prioritāri nepieciešamā finansējuma paredzēta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, tostarp ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai, pacientu rindu mazināšanai, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai un tarifu pilnveidošanai.
Ieguldījumi nepieciešami arī kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamības uzlabošanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, cilvēkresursu attīstībai, digitalizācijai, sabiedrības veselības un profilakses pasākumiem, kā arī veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai.
Padomes sēdē īpaša uzmanība pievērsta pasākumiem onkoloģijas, mātes un bērna veselības, sirds un asinsvadu slimību, reto slimību, psihiskās veselības un paliatīvās aprūpes jomās.
Pārrunāta arī nepieciešamība stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos un veselības sistēmas noturību, kā arī attīstīt uz pacientu vajadzībām orientētus pakalpojumus visā Latvijā.
VM padomes locekļus informēja arī par valsts budžeta sagatavošanas procesu un ierobežoto fiskālo telpu turpmākajos gados. Sēdē esot uzsvērta valdības apņemšanās pakāpeniski palielināt veselības aprūpes finansējumu un nozarei novirzīt arvien lielāku daļu no valsts kopējiem izdevumiem.
VM veselības nozares stratēģiskā padome izveidota 2007. gadā. Padome izveidota kā konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt veselības nozares biedrības, asociācijas, valsts un pašvaldību institūcijas veselības politikas veidošanā un īstenošanā.
Konsultatīvās padomes mērķis ir piedalīties veselības politikas veidošanā un īstenošanā un sekmēt informācijas apmaiņu un sadarbību starp VM, veselības nozares biedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām.
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