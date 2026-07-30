Viņš norādīja, ka trešdien Sērenē saņemts izsaukums par ceļu satiksmes negadījumu, kurā kāda automašīna ietriekusies šķērslī. Pēc negadījuma spēkrata vadītāja pametusi notikuma vietu.
Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka izsaukums saņemts uz Aizkraukles novada Sērenes pagasta Sēreni ap plkst. 20.
Meklēšanas pasākumu laikā policija atrada automašīnas vadītāju — 1976. gadā dzimušu policijas darbinieci. Viņa bija slēpusies savā privātīpašumā, kur uzreiz tika veikta arī alkohola koncentrācijas pārbaude. Atklājās, ka sievietes izelpā ir 3,18 promiles alkohola.
Noskaidrojās, ka sieviete, alkohola reibumā vadot automašīnu «BMW», netika galā ar transportlīdzekļa vadību, nobrauca no ceļa un iebrauca grāvī.
Negadījumā netika iesaistīts neviens cits ceļu satiksmes dalībnieks, kā arī neviena persona nav fiziski cietusi.
Patlaban policijas darbiniece ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts kriminālprocess.
Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 262. panta 11 punkta par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu sākts administratīvā pārkāpuma process pēc Ceļu satiksmes likuma 53. panta 11. daļas par nepamatotu iebraukšanu pretējā virziena joslā vai nepamatotu nobraukšanu no brauktuves, tā apdraudot satiksmes drošību. Par šādu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu automašīnas vadītājam no 25 līdz 140 eiro.
Pēc Ruka teiktā, policistei ir aptuveni 30 gadu darba stāžs, līdz šim viņa raksturota kā disciplinēta un klusa darbiniece, pret kuru iepriekš nav bijuši disciplināri pārkāpumi. Viņš atzina, ka pagaidām nav zināms, kādēļ amatpersona šādi rīkojusies.
Ceturtdien sākta dienesta pārbaude Zemgales reģiona pārvaldē, vērtējot, kā šāda situācija varēja notikt, kā raksturojama konkrētā darbiniece un kā iecirknī tiek īstenota iekšējā kontrole pār darbinieku disciplīnu un pārkāpumu novēršanu.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā policists alkohola reibumā Priekulē publisku svētku laikā nāvējoši piekāva pedagogu.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) pēc šiem gadījumiem rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret Valsts policijas priekšnieku Ruku.
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