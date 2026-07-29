Šorīt ap plkst. 6 Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz degvielas uzpildes staciju, kur kāds vīrietis izturējās agresīvi un neadekvāti. Likumsargiem ierodoties konkrētajā adresē, vīrietis bija iekāpis «Ford» automašīnā. Likumsargi piegāja pie automašīnas, lai skaidrotu situāciju, taču vadītājs nereaģēja uz policistu jautājumiem un sāka braukt prom no degvielas uzpildes stacijas.
Policijas darbinieki pieprasīja apturēt spēkratu, taču tā vadītājs neapstājās, līdz iebrauca kādā ielā, kur apstājās, bet nereaģēja uz prasību izkāpt no automašīnas. Policijas patruļa nolēma piesaistīt papildspēkus no Valsts policijas, kuru prasības vadītājs arī ignorēja un sāka bēgšanu.
Bēgšanas laikā autovadītājs pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, kā arī izraisīja sadursmi ar Valsts policijas transportlīdzekli, aizķerot to, tomēr turpināja bēgšanu un pēc brīža izraisīja negadījumu ar priekšā braucošu automašīnu «Audi».
Ceļu satiksmes negadījumā cieta gan bēgošais automašīnas «Ford» vadītājs, gan arī automašīnas «Audi» vadītājs. Abas personas nogādātas medicīnas iestādē.
Sākotnēji automašīnas «Ford» vadītājam izelpā netika konstatēts alkohols, taču tiks veikta medicīniskā pārbaude, lai pārliecinātos, vai nav tikušas lietotas narkotiskās vielas.
Par abu negadījumu izraisīšanu policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesus, savukārt par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli sākts arī kriminālprocess.
Pēc negadījuma likumsargi automašīnā «Audi» konstatēja desmit cigarešu blokus bez Latvijas akcīzes markām, par ko Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
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