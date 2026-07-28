Pasākumā prezentēs apkopojumu par pašreizējo valsts finansēto latviešu valodas apguves sistēmu un diskutēs par iespējamiem risinājumiem tās pilnveidei.
Diskusijā piedalīsies Izglītības un zinātnes, Kultūras un Labklājības ministriju pārstāvji, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji. Pasākumā plānots pārrunāt, kā veidot vienotāku un koordinētāku pieeju latviešu valodas apguvei jauniebraucējiem un citiem pieaugušajiem.
«Providus» norādīja, ka apkopojums sagatavots saistībā ar iepriekš izstrādāto konceptuālā ziņojuma projektu par institucionālās sadrumstalotības mazināšanu valsts valodas apguvē pieaugušajiem. Organizācija apkopojusi informāciju no valsts iestādēm un vairākām pašvaldībām par valsts valodas apguves pakalpojumiem, to izmaksām un rezultātiem 2024. un 2025. gadā. Secinājumus un rekomendācijas tā prezentēs diskusijas laikā.
Pasākums notiks no plkst. 11 līdz 13 «Startup House Riga» telpās Lastādijas ielā 12-k3, Rīgā.
Jau vēstīts, ka līdz 2029. gadam plānots ieviest vienotu valsts valodas apguves sistēmu pieaugušajiem, lai mazinātu līdzšinējo institucionālo sadrumstalotību un uzlabotu latviešu valodas mācību pieejamību un kvalitāti, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konceptuālais ziņojums, ko pagājušajā nedēļā izskatīja valdība.
Pašlaik publiski finansētas latviešu valodas mācības pieaugušajiem organizē vairākas valsts institūcijas, izmantojot atšķirīgas programmas un finansējuma avotus. Tas rada nevienlīdzīgas prasības mācību īstenotājiem, apgrūtina datu uzskaiti un kvalitātes kontroli, kā arī apgrūtina iedzīvotājiem orientēšanos pieejamajā piedāvājumā.
Jaunā sistēma būs paredzēta pieaugušajiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu un kuri likumīgi uzturas Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot jauniebraucējiem. Tā aptvers arī diasporas pārstāvjus un viņu ģimenes locekļus, kuri gatavojas atgriezties Latvijā, kā arī ārvalstu studentus un citus speciālistus, lai veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
Plānots, ka jaunā sistēma nodrošinās vienotu pieteikšanos latviešu valodas kursiem, centralizētu datu uzskaiti un vienotas prasības mācību saturam, pedagogiem un kvalitātes uzraudzībai. Paredzēts izveidot valodas apguves modeli pieaugušo prasmju pārvaldības platformā «Stars», kas būs saistīts ar citām valsts informācijas sistēmām.
Saskaņā ar ieceri pāreja uz jauno sistēmu notiks pakāpeniski. Pirmajā posmā līdz 2027. gadam plānots sagatavot nepieciešamos normatīvos aktus un noteikt vienotas prasības mācību īstenotājiem. Otrajā posmā līdz 2028. gadam paredzēta «Stars» moduļa izstrāde un pilotprojekti, savukārt no 2029. gada visas publiski finansētās latviešu valodas mācības pieaugušajiem iecerēts organizēt vienotajā sistēmā.
IZM paredz, ka pēc pārejas perioda tā būs galvenā atbildīgā par valsts valodas apguvi pieaugušajiem, bet Latviešu valodas aģentūra organizēs mācību procesu. Jaunajā sistēmā būs pieejama arī vienota informācija par kursiem, valodas prasmes pašnovērtējuma testi un centralizēta mācību rezultātu uzskaite.
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