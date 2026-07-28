Pasākuma laikā militārajā bāzē «Ādaži» tuviniekus un karavīrus uzrunās Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš un Militārās policijas komandieris pulkvedis Ēvalds Kairišs.
Pēc svinīgās ceremonijas valsts aizsardzības dienesta karavīru tuviniekiem būs iespēja iepazīties ar bāzes infrastruktūru un dienesta ikdienu, aplūkot karavīru ekipējumu un satikties klātienē ar Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un Militārās policijas vadību.
Savukārt Vecāku dienā militārajā bāzē «Mežaine» valsts aizsardzības dienesta karavīrus un viņu tuviniekus uzrunās valsts aizsardzības dienesta mācību centra «Mežaine» komandieris pulkvežleitnants Gints Homanis.
Pēc svinīgā pasākuma jauno karavīru tuviniekiem būs iespēja iepazīties ar militārās bāzes «Mežaine» infrastruktūru un dienesta ikdienu. Tāpat būs iespēja apmeklēt iepriekš sagatavotas tematiskās stacijas un aplūkot karavīru ekipējumu, kā arī tikties ar mācību centra «Mežaine» vadību.
Militārajā bāzē «Ādaži» un mācību centrā «Mežaine» valsts aizsardzības dienestu jaunieši sāka 17. jūlijā. Vienlaikus 11 mēnešu valsts aizsardzības dienests tika sākts arī citās vienībās — Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē, Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Alūksnē un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā.
Patlaban visās vienībās norit adaptācijas periods. Tā laikā valsts aizsardzības dienesta karavīri iepazīstas ar NBS reglamentu, apgūst ierindas mācību un sporto. Pēc adaptācijas perioda sāksies militārās pamatapmācības kurss.
Valsts aizsardzības dienesta laikā karavīri apgūst militārās pamatiemaņas, pilnveido fizisko sagatavotību, attīsta līderības un sadarbības prasmes, kā arī iegūst zināšanas un iemaņas valsts aizsardzībā. Pēc pamatapmācības karavīri turpinās dienestu atbilstoši izvēlētajai vai noteiktajai specialitātei NBS vienībās.
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