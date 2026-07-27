Meitene ir 150 centimetrus gara, vidējas miesas būves, gaiši brūni, īsi mati. Meitene bija ģērbusies melnā džemperī, melnos šortos, melnos sporta apavos «Adidas», līdzi bija melna mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
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