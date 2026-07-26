Viņš norādīja, ka Satiksmes ministrija (SM) šā gada februārī iesniedza publiskajai apspriešanai un pēc tam saskaņošanai valdībā informatīvo ziņojumu, kas Latvijā ar dažādiem risinājumiem paredz līdz šā gada 30. septembrim mainīt un koriģēt ceļa zīmju norādes uz Krieviju un Baltkrieviju.
«Par šo ziņojumu pirms vairākām nedēļām atgādinājām arī jaunajam Ministru prezidenta birojam,» uzsvēra Kozlovskis.
Viņš norādīja, ka ziņojums ir sagatavots, un tas ir atkarīgs no Ministru prezidenta biroja, kad to iekļaus Valsts kancelejas dienaskārtībā.
«Skaidrs, ka tur ir arī izmaksas, bet mēs esam gatavi to izdarīt. Mans redzējums ir tāds, ka pašlaik neredzu nepieciešamību norādēm šajā virzienā. Tas nav vajadzīgs. Varbūt kādā tālā, tālā nākotnē,» minēja Kozlovskis.
Informācija Tiesību aktu portālā liecina, ka ziņojums ir iesniegts izskatīšanai valdībā, kā arī tas ir saskaņots ar Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju un Latvijas Pašvaldību savienību.
Ziņojumā teikts, ka turpmākā rīcība paredz ceļa zīmju un virzienrādītāju sistēmas pilnveidi, iekļaujoties esošajā finansējuma apmērā un pakāpeniski īstenojot dažādu veidu risinājumus, tostarp daļēju korekciju, atsevišķu ceļa zīmju nomaiņu vai maršrutu norāžu uzlabošanu ar ceļu numerācijas un Eiropas nozīmes apzīmējumu izmantošanu.
Ar Ministru kabineta sēdes protokollēmumu pašvaldības tiks aicinātas plānot šo pasākumu veikšanu. Pasākumus plānots īstenot, prioritizējot tās ceļa zīmes, kuru tehniskais stāvoklis ir novecojis vai kuru nomaiņa iespējama līdz šā gada 30. septembrim ceļu uzturēšanas programmās vai būvniecības procesā.
Atbilstoši VSIA «Latvijas valsts ceļi» (LVC) sniegtajai informācijai uz valsts autoceļiem kopumā ir identificēti 235 virzienrādītāji un informācijas ceļa zīmes, kuros ietverti Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumi.
Ministrijā papildina, ka, veicot visu lielo virzienrādītāju, kuros norādīti vairāki galamērķi, daļēju korekciju un virzienrādītāju, kuros norādīts Krievijas vai Baltkrievijas nosaukums, pilnīgu nomaiņu valsts autoceļu tīklā, kopējās izmaksas varētu sasniegt aptuveni 120 000 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Šī summa ietver iespējamās papildu izmaksas, kas saistītas ar satiksmes organizācijas izmaiņām, pagaidu satiksmes shēmām vai darba veikšanu intensīvas satiksmes apstākļos.
Ministrijā skaidro, ka vienlaikus ir konstatēts tehnisks risks, kas saistīts ar daļēju ceļa zīmju koriģēšanu, piemēram, atsevišķu nosaukumu aizklāšanu vai pārklāšanu. Šāda pieeja, pēc ministrijā teiktā, var radīt nevienmērīgu atstarojošo virsmu, īpaši diennakts tumšajā laikā, kā arī pasliktināt ceļa zīmju viendabīgumu un uztveramību, kas savukārt var negatīvi ietekmēt satiksmes drošību.
Tādējādi jebkura izmaksu ziņā lētāka, bet tehniski nepilnīga risinājuma izvēle var radīt ilgtermiņa riskus un papildu izdevumus nākotnē. Līdz ar to ir nepieciešams vienots, skaidrs un komplekss risinājums, teikts ziņojumā.
Ministrijā papildina, ka pašvaldību ceļu tīklā ir ceļa zīmes un virzienrādītāji, kuros norādīti Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumi. Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā kopā ir uzstādīts 78 virzienrādītājs, kuros norādīti apdzīvoto vietu nosaukumi Krievijā un Baltkrievijā. Lielākā daļa no virzienrādītājiem ir uzstādīti uz Vidzemes, Daugavpils, Bauskas un Jelgavas šosejām, kas ietilpst Rīgas pašvaldības ielu tīklā, un Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pieci virzienrādītāji, kuros ietvertas norādes uz apdzīvotu vietu Krievijas teritorijā.
SM, izmantojot pieejamos finanšu līdzekļus un nepieprasot papildu valsts budžeta finansējumu, valsts autoceļu tīklā pakāpeniski samazinās agresorvalstu apdzīvoto vietu nosaukumu uzsvēršanu ceļa zīmēs, ciktāl tas neietekmē satiksmes drošību un maršrutu sistēmas funkcionalitāti.
Tāpat SM (VSIA «Latvijas valsts ceļi») būs jānodrošina, ka valsts autoceļos izvietotajās ceļa zīmēs Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumus aizklāj vai nomaina ceļa zīmi pēc iespējas īsākā laikā pēc atbilstošu laika apstākļu iestāšanās uzturēšanas darbos, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 30. septembrim.
SM aicinās pašvaldības nodrošināt attiecīgo ceļa zīmju nomaiņu, plānojot nepieciešamos pasākumus pašvaldību ceļu uzturēšanas darbu laikā, ievērojot vienotu satiksmes organizācijas praksi un normatīvu prasības.
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