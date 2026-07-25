Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 plkst. 8.34 pēc vietējā laika, kas vienāds ar Latvijas laiku, notrieca bezpilota lidaparātu, kas «nelikumīgi bija ielidojis Rumānijas gaisa telpā», platformā «Facebook» ierakstīja Miruca.
Drons notriekts Donavas deltā netālu no robežas ar Ukrainu, viņš piebilda.
Jau ziņots, ka piektdien Rumānijas iznīcinātājs F-16 notrieca valsts gaisa telpā ielidojušu dronu 116 kilometrus no galvaspilsētas Bukarestes. Tā bija pirmā reize kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad Rumānijas gaisa telpā tika notriekts drons.
Ukrainas kara laikā Rumānijā desmitiem reižu fiksēta dronu ielidošana, taču līdz šim neviens no tiem nebija notriekts.
Rumānijas austrumu pilsētā Galacā maijā Krievijas drons ietriecās daudzdzīvokļu mājā, ievainojot divus cilvēkus.
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