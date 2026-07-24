Lielākā daļa filmas — 25 no 28 filmēšanas dienām — uzņemta Rīgā, bet ražošanu sadarbībā ar «Nordisk Film Production» nodrošināja «Nafta Films». Filmas kopproducenti ir Madara Kalniņa un Esko Rips, pie tās strādājuši arī citi Latvijas kino nozares profesionāļi, un filmas uzņemšanu Latvijā atbalstījusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma programma «Rīgas Filmu fonds».
Kalniņa norāda, ka šādi projekti ir nozīmīgi Latvijas kino industrijai — tie ne tikai apliecina pašmāju profesionāļu spēju strādāt visaugstākajā līmenī, bet arī stiprina Latvijas kā uzticama un konkurētspējīga filmu ražošanas partnera reputāciju pasaulē.
Filmas centrā ir jaunā aukle un mājkalpotāja Marija. Viņa gatavojas laulībām ar nama saimnieku — turīgo, par Mariju vecāko atraitni Kristianu. Taču jaunā sieviete glabā apkaunojošu noslēpumu — Otrā pasaules kara laikā viņai bijušas intīmas attiecības ar vācu karavīru. Tagad pagātne draud Mariju panākt, un pēckara haosā viņa ir spiesta darīt visu iespējamo, lai saglabātu savu jauno nama saimnieces statusu — līdzīgi tūkstošiem citu sieviešu, kuras 1945. gadā nedēļās pirms un tūlīt pēc Dānijas atbrīvošanas par intīmām attiecībām ar vācu karavīriem vajāja un publiski pazemoja viņu līdzpilsoņi.
El-Tukī ir zināma kā vairāku seriāla «Kronis» jeb «The Crown» sēriju režisore. 2015. gadā klajā nāca viņas debijas filma «Īsiem vārdiem sakot» jeb «Long Story Short», savukārt otrās pilnmetrāžas filmas — 2019. gada «Siržu karaliene» jeb «Queen Of Hearts» — pasaules pirmizrāde notika Sandensas kinofestivālā. El-Tukī ir arī viena no pieciem kino veidotājiem, kuri darbojas Dānijas iniciatīvas «Dogma 25» radošajā kolektīvā.
Filmas tapšanā lielākoties bija iesaistīta Latvijas komanda, arī, piemēram, filmas otrais mākslinieks Kārlis Utināns, kostīmu māksliniece Jūlija Volkinšteine, aktieru un masu skatu atlases vadītāja Latvijā Marta Dzene, skaņas ieraksta režisors Mārtiņš Rozentāls, gaismu mākslinieks Aleksandrs Čerkašins, filmas ražošanas vadītāja Latvijā Agate Prozoroviča, filmēšanas vietu Latvijā vadītāja Ingrīda Nagle, scenārija uzraudze Anna Bijubena un fotogrāfs Andrejs Strokins.
Kopražojuma veidotāji «Nafta Films» ir Baltijas reģiona filmu producēšanas uzņēmums, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Uzņēmumā visās trīs Baltijas valstīs strādā 30 pastāvīgie darbinieki, bet uzņēmumu grupas gada apgrozījums pērn sasniedza aptuveni 12 miljonus eiro.
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