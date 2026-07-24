Zemgales rajona tiesa piektdien lēma noteikt tehnisko ekspertīzi Apvienotajos Arābu Emirātos izsniegtajai transportlīdzekļa vadītāja apliecībai apsūdzētajam.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 17. augustā.
Tiesu kalendārā pieejamā informācija liecina, ka apsūdzētais ir Džatinders Singhs.
Jau ziņots, ka februārī negadījumu ar autobusu Apšupes krustojumā izraisījušais Indijas pilsonis neatzīst vainu apsūdzībā par tiesību neesamību.
Prokuratūra informēja aģentūru LETA, ka 1990. gadā dzimušais Indijas pilsonis apsūdzēts par to, ka viņš, vadot transportlīdzekli, pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā cietušajiem nodarīti vidēja smaguma un smagi miesas bojājumi. Turklāt vīrietis apsūdzēts arī par viltota dokumenta, kas piešķir tiesības, izmantošanu.
Februārī apsūdzētais bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām tumšā diennakts laikā pa apledojušu ceļu Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, vadīja kravas automašīnu «Volvo FH» ar puspiekabi.
Gan automašīnai, gan puspiekabei bija Lietuvas reģistrācijas numura zīmes.
Vīrietis neņēma vērā brīdinājuma zīmi, ka attālums līdz ceļa zīmei «neapstājoties tālāk braukt aizliegts» — ir 300 metri, nesamazināja braukšanas ātrumu, neņēma vērā ceļa apzīmējumu un neapturēja automašīnu, lai pārliecinātos par satiksmes drošību, tāpēc turpināja kustību ar ātrumu ap 50 km stundā.
Neievērojot minētos ceļu satiksmes noteikumus, apsūdzētais iebrauca krustojumā, kur sadūrās uz Liepāju braucošu satiksmes autobusu.
Sadursmes rezultātā vienai autobusa pasažierei nodarīti vidēji smagi miesas bojājumi, bet vēl vienai pasažierei un autobusa vadītājam — smagi miesas bojājumi, tostarp autobusa vadītājam — abu apakšstilbu traumatiska amputācija.
Turklāt apsūdzētais pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, un apstākļos no nenoskaidrotas personas iegādājās viltotu Apvienoto Arābu Emirātu parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kuru vēlāk izmantoja savām vajadzībām.
Pēc ceļu satiksmes negadījuma apsūdzētais Valsts policijas amatpersonai dokumentu pārbaudes laikā uzrādīja viltoto transportlīdzekļa vadītāja apliecību kā savu un īstu, tādējādi to tīši izmantojot, proti, uzrādīja kā dokumentu, kas apliecina viņam piešķirtās tiesības vadīt transportlīdzekli.
Attiecībā uz ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apsūdzētais savu vainu atzīst pilnībā, bet neatzīst apsūdzībā norādīto par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību neesamību.
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