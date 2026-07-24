Viņa norāda, ka par notikušo ir informējusi Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu ministrus, kā arī starptautiskās organizācijas. Braže uzsver, ka Krievija var iznīcināt ēkas, bet ne Ukrainas gribu un Latvijas atbalstu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sociālajos medijos akcentē, ka Latvijas goda konsulāta biroja iznīcināšana Slovjanskā ir kārtējais Krievijas kara noziegums.
«Latvija ir kopā ar Ukrainu. Mēs turpināsim atbalstīt mūsu goda konsula Oleksandra Pavenko darbu un visus, kuri turpina atrasties frontē, palīdzot saviem cilvēkiem,» atzīmē Valsts prezidents.
Kā aģentūrai LETA pavēstīja ārlietu ministres padomnieks Toms Sadovskis, piektdien plkst. 10.40 Krievijas uzbrukumā iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā, Doņeckas apgabalā Ukrainā. Saskaņā ar Ukrainas iestāžu sniegto informāciju konsulātam trāpījusi Krievijas aviobumba KAB-250.
Latvijas goda konsuls Pavenko uzbrukumā nav cietis, taču ir cietuši divi konsulāta darbinieki. Latvijas Ārlietu ministrija uztur pastāvīgu saziņu ar goda konsulu un Ukrainas atbildīgajām iestādēm, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus, sniegtu atbalstu ievainotajiem un saņemtu aktuālāko informāciju.
Latvija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, izsakot visstingrāko nosodījumu Krievijai par brutālo uzbrukumu Slovjanskas pilsētai un Latvijas goda konsulāta ēkas iznīcināšanu.
Ārlietu ministre uzsver, ka Latvija stingri nosoda Krievijas barbariskos uzbrukumus Ukrainai, kuru rezultātā iet bojā iedzīvotāji un tiek iznīcināta civilā infrastruktūra. Viņa piebilst, ka Latvija turpinās nelokāmi atbalstīt Ukrainu.
Pēc Bražes paustā, Latvija uzstāj uz spiediena turpināšanu pret Krieviju, tostarp stiprinot sankcijas. Tāpat Latvijas ieskatā ir jāpalielina Ukrainas aizsardzības spējas, sniedzot tai militāro atbalstu un pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Ārlietu ministre Braže uzsver, ka Krievija tiks saukta pie atbildības par šo un citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem. Viņa akcentē, ka visi Krievijas pastrādātie kara noziegumi ir jāizmeklē, un vainīgajiem jāstājas tiesas priekšā.
Braže atzīmē, ka Latvijas diplomāti un goda konsuli Ukrainā turpinās pildīt savus pienākumus arī turpmāk. Viņa pauž pārliecību, ka «Krievijas terors nesalauzīs Latvijas apņēmību turpināt atbalstīt Ukrainu un tās tautu». Ārlietu ministre pateicas Pavenko par darbu Latvijas interesēs un atbalstu Latvijas valstspiederīgajiem.
Jau ziņots, ka piektdien krievu raķešu triecienā Kijivas apgabalā nogalināti vismaz desmit cilvēki, bet 100 guvuši ievainojumus.
Krievi uz Kijivu un Kijivas apgabalu raidījuši aptuveni desmit hiperskaņas pretkuģu raķetes «Cirkon».
Ukrainas mediji, atsaucoties uz bruņojuma ražotāju «First Contact», ziņo, ka uzbrukums bijis vērsts pret privāto poligonu Bučas rajonā, kur tobrīd notika Ukrainas aizsardzības rūpniecības ražoto ieroču izstāde.
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