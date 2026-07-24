Sestdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas no rietumiem palielināsies, dienā vietām īslaicīgi līs. Naktī gaiss atdzisīs līdz +8..+14 grādiem un daudzviet — galvenokārt valsts austrumu pusē — veidosies migla. Dienā, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.
Naktī uz svētdienu gaiss nekļūs vēsāks par +12..+17 grādiem, maksimālā temperatūra gaidāma no +19..+22 grādiem Kurzemē, kur iespējama apmākusies diena, līdz +23..+26 grādiem pārējā Latvijā. Dažviet būs īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss.
Paredzams, ka pirmdien līs plašāk, vietām gaidāmas spēcīgas pērkona lietusgāzes, maksimālā temperatūra no +17 grādiem dažviet Kurzemē līdz +27 grādiem valsts galējos austrumos.
Nākamās nedēļas turpinājumā pastiprināsies anticiklona ietekme, tādēļ nokrišņu būs maz un bieži spīdēs saule, nedēļas nogalē iespējams 30 grādu karstums, bet Centrāleiropā gaisa temperatūra var pārsniegt +40 grādus.
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