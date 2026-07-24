Piekļuve liegta tīmekļvietnēm «istoriku.ru», «sovetskie-plakaty.ru» un «istorik.net».
NEPLP saņēmusi informāciju no kompetentās valsts iestādes, ka šajās tīmekļvietnēs kopumā tiek izplatīta vienpusēja, maldinoša un tendencioza vēstures interpretācija, kas nostiprina Krievijai labvēlīgu vēstures izpratni, kā arī veidota pozitīva attieksme pret Krieviju kopumā. Tīmekļvietņu saturs kultivē padomju laiku nozīmību, romantizē to, rada sentimentu un nostalģiju, kā arī attaisno Krievijas armijas seksuālos noziegumus Otrā pasaules kara laikā Vācijā un citās Eiropas valstīs un mūsdienu Ukrainā, dēvējot tās par viltus ziņām.
NEPLP un kompetentās valsts pārvaldes iestādes ieskatā tas var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, Latvijas iedzīvotāju piederību vienotai informatīvajai telpai, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.
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