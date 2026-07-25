Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons aģentūrai LETA pavēstīja, ka Rīgas pašvaldība ir saņēmusi informāciju, ka sestdien Imantas apkaimē novērota lācene ar lācēniem. Patlaban atbildīgie dienesti pārbauda apkārtni, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu.
Tā kā savvaļas dzīvnieku pārvietošanās pilsētvidē var radīt riskus gan cilvēkiem, gan pašiem dzīvniekiem, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un, pamanot lāci, netuvoties tam. Īpaši bīstama var būt situācija, ja cilvēki mēģina tos fotografēt vai pievilināt. Lācene, sargājot mazuļus, var kļūt agresīva, ja sajūt apdraudējumu, atzīmēja pašvaldībā.
«Rīgā savvaļas dzīvnieki ik pa laikam ieklīst arī apdzīvotās vietās. Šādās situācijās svarīgākais ir saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam un nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Aicinām ikvienu būt atbildīgam, lai pasargātu gan sevi, gan dzīvniekus,» pauž Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA).
Ja gadās sastapt lāci, Rīgas pašvaldība aicina ievērot vairākus drošības ieteikumus: netuvoties lācim un nemēģināt to fotografēt vai filmēt no tuvas distances, nebarot dzīvnieku un nemēģināt to aizbiedēt, ja lācis atrodas tuvumā, ir jāsaglabā miers un lēnām ir jāatkāpjas, neskrienot, nedrīkst ļaut bērniem tuvoties dzīvniekam, bet suņus jātur pavadā, jo brīvi skraidošs suns var provocēt lāci. Ja sastopot lāci, cilvēks atrodas automašīnā, jāpaliek tajā un jāļauj dzīvniekam netraucēti doties prom, ja ir iespējams, jābrīdina citus cilvēkus, kuri atrodas apkārtnē, kā arī būtiski ir neatstāt brīvi pieejamās vietās ēdiena atliekas, atvērtus atkritumu konteinerus, kas var pievilināt lāčus vai citus dzīvniekus.
Pamanot lāci vai citu lielu savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110. Ja dzīvnieks rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.
Pašvaldība arī aicina neizplatīt nepārbaudītu informāciju sociālajos tīklos un netraucēt dienestu darbu, pulcējoties dzīvnieka atrašanās vietā.
Rīgas pašvaldība seko situācijai un sadarbojas ar atbildīgajiem dienestiem, lai nodrošinātu sabiedrības drošību un nepieciešamības gadījumā veiktu turpmākos pasākumus.
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