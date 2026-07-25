Naktī uz svētdienu debesis būs mākoņainas, vietām skaidrosies, un būtiskus nokrišņus mākoņi nenesīs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13…+17 grādiem.
Arī Rīgā gaidāma lielākoties mākoņaina nakts bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16…+17 grādiem.
Dienā rietumos debesis aizklās mākoņi, bet austrumos mākoņu būs mazāk, un bieži uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē ir gaidāms lietus. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +23…+26 grādiem, taču Kurzemē būs par kādu grādu vēsāk.
Rīgā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu vējš, un gaiss iesils līdz +24…+26 grādiem.
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