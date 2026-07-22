Zemākā temperatūra bija +8,8 grādi 20. jūlijā Stendē, savukārt maksimālā gaisa temperatūra bija +29,4 grādi 17. jūlijā Jelgavas novērojumu stacijā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji mēneša vidū sasniedza 34,5 milimetrus jeb 137% no 1991.-2020. gada rādītāja. Lielākais lietus daudzums — 91,4 milimetri — tika reģistrēts Stendē, bet vismazāk lija Priekuļos, kur bija tikai 4,7 milimetri nokrišņu.
Sausuma un mitruma rādītājs gan viena, gan trīs mēnešu periodā Latvijas centrālajā un austrumu daļā galvenokārt bija normas robežās, bet Kurzemē tas svārstījās no mēreni mitra līdz ekstremāli mitram, vislielāko vērtību sasniedzot Ventspilī.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums jūlija otrajā dekādē bija 81% — no 73% Alūksnē līdz 89% Pāvilostā. Stiprākās vēja brāzmas — 21,4 metri sekundē — tika novērotas 12. jūlija negaisā Rēzeknē.
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