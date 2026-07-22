Ūdens straume sasniegusi arī Tukuma novada teritoriju, appludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta.
Pašvaldība informē, ka pagājušajā naktī ap plkst. 23 ūdens masa jau bija sasniegusi Jaunpļavas un Dursupes tilta apkārtni. Ūdens līmenis pie tilta pieauga līdz maksimālajai 3,5 metru atzīmei, appludinot pašvaldības autoceļa Ezernieki-Jaunpļavas-Rindzele posmu pie Dursupes tilta.
Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem, ievērot satiksmes ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā izvēlēties citus pārvietošanās maršrutus.
Kā ziņots, stipro lietavu dēļ Talsu novadā pārplūdis Dursupes dzirnavezers un ūdens straume appludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Talsu apkārtnē applūduši un izskaloti trīs autoceļu posmi, kas patlaban ir slēgti, un satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem.
Lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai.
Cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, ir jārēķinās ar neērtībām, braucot pa apkārtceļiem, lai nokļūtu savā galamērķī un atgrieztos mājās.
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