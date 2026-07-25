Vienā gadījumā bērns izkritis no piektā stāva. Negadījumi nav beigušies letāli, tomēr NMPD norāda, ka tie, visticamāk, atstās paliekošas sekas, tai skaitā smagu emocionālu pārdzīvojumu.
Dienestā uzsver — ja, krītot no viena metra augstuma, bērns var gūt galvaskausa lūzumu, tad kritiens pat no pirmā stāva var būt traģisks.
NMPD atgādina, ka palodze nav rotaļu vieta, tādēļ bērnu nevajadzētu novietot uz palodzes vai mācīt tur kāpt. Tāpat mēbeles nevajadzētu novietot tuvu logam, bet, vēdinot telpu, bērnu nedrīkst atstāt vienu. Dienests aicina apsvērt logu drošības risinājumu izmantošanu un runāt ar bērniem par iespējamiem riskiem.
NMPD uzsver, ka bērns pasauli iepazīst un izpēta ar zinātkāri, tādēļ var neizprast bīstamību. Līdz nelaimei var pietikt ar dažām sekundēm, tāpēc bērna drošība ir pieaugušā atbildība.
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