Pērn pieņemti 2268 lēmumi par vārda vai uzvārda maiņu, savukārt gadu iepriekš pieņemti 2193 lēmumi.
TM norādīja, ka pirmā pusgada dati liecina, ka arī šogad kopējais vārda un uzvārda maiņas gadījumu skaits varētu pārsniegt iepriekšējo gadu rādītājus.
TM skaidroja, ka vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa ir iespējama tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, izvērtējot katru iesniegumu atbilstoši likumā noteiktajiem nosacījumiem
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