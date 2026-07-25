Kazahstāna un Krievija savas attiecības raksturo kā stratēģisko partnerību un abām valstīm ir ciešas ekonomiskās saites, taču Kazahstāna nekad nav paudusi atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā.
«Kā izkļūt no šīs situācijas? To neviens nezina, jo abām pusēm ir savas pozīcijas. Taču, no otras puses, ir (..) iespēja visu to iesaldēt,» Tokajevs teica Putinam tikšanās laikā Sibīrijas pilsētā Omskā, liecina tikšanās publiskās daļas videoieraksts.
Tokajevs un Putins ir ieradušies uz Omskā notiekošo ikgadējo Kazahstānas un Krievijas starpreģionālās sadarbības forumu.
Pēc Tokajeva teiktā, viņš «saņem daudz signālu» no ASV un Eiropas saistībā ar «konflikta situāciju» starp Krieviju un Ukrainu. Kazahstānas prezidents sacīja, ka par to informējis Putinu.
Tokajevs norādīja, ka Kazahstānā ir ļoti grūti saprast Krievijas un Ukrainas konflikta būtību.
«Runa nav par kādu pilsoņu karu. Mēs vienmēr esam ar cieņu izturējušies pret ukraiņu tautu, tās kultūru un valodu, un uzskatām, ka šī konflikta būtība daudziem, tostarp arī mums, nav pilnībā saprotama. Piemēram, ja bija konflikts, tostarp iesaldēts konflikts starp Azerbaidžānu un Armēniju, tad šī konflikta būtība un cēloņi mums bija pilnīgi skaidri. Tie sakņojās vēsturē. Bet šajā gadījumā to ir ļoti grūti saprast,» teica Kazahstānas prezidents.
«Žēl, ka iet bojā jauni cilvēki. Tas ir brāļu tautu — Krievijas un Ukrainas — genofonds. Tas viss ir jāaptur, jo notiekošais nāk par labu un rada prieku gan Krievijas, gan Ukrainas valsts pretiniekiem,» piebilda Tokajevs.
Atbildot uz Kazahstānas prezidenta teikto, Putins sacīja, ka viņš vēlāk detalizēti informēšot Tokajevu par situāciju «Ukrainas virzienā».
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