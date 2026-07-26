Bijušajiem Valsts prezidentiem pensiju izmaksā Valsts prezidenta kanceleja.
Vējonis amatpersonas deklarāciju iesniedzis kā Ventspils augstskolas padomes loceklis. Pagājušajā gadā atalgojumā augstskolā viņš saņēma 19 948 eiro.
Tāpat pie ieņēmumiem Vējonis pērn deklarējis 13 426 eiro algu SIA «Baltic Waste & Energy Group», kur viņš ir padomes priekšsēdētāja vietnieks, 252 eiro ieņēmumus no Starptautiskās basketbola federācijas, 103 eiro apdrošināšanas atlīdzību no «ERGO Life Insurance» Latvijas filiāles, kā arī 15 eiro procentu maksājumus no «SEB bankas».
Atbilstoši Latvijas Basketbola savienības statūtiem organizācijas prezidents par darbu atalgojumu nesaņem.
Vējonis deklarējis lietošanā esošu dzīvokli Ogrē, kā arī bezskaidras naudas uzkrājumus kopumā 274 486 eiro un 968 ASV dolāru (864 eiro) apmērā. Viņam pagājušā gada beigās bija gan uzkrājums privātajā pensiju fondā, gan dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrājumu.
Bez amatiem Latvijas Basketbola savienībā un Ventspils augstskolā Vējonis pērn bija bija arī Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas valdes loceklis, «Baltic Waste & Energy Group» padomes priekšsēdētāja vietnieks, kā arī līdz 2025. gada marta beigām — Latvijas Sporta federāciju padomes viceprezidents.
Vējonis bija Valsts prezidents no 2015. gada līdz 2019. gada, bet kopš 2020. gada viņš ir Latvijas Basketbola savienības prezidents.
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