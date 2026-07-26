Auto cilvēkos ietriecies ap plkst. 22 Tīrgartena parkā pilsētas centrā.
Drīz pēc šī notikuma praida norise pārtraukta, un policija mudināja dalībniekus izklīst.
Aizdomās turamais ir saistīts ar Berlīnes islāmistu aprindām, norādīja likumsargi.
Policija un prokuratūra vērsusies pie sabiedrības, lūdzot sniegt informāciju par 21 gadu veco Abdulu B., brīdinot, ka viņš var būt bīstams un bruņots.
Likumsargi uzsvēra, ka viņam nekādos apstākļos nevajadzētu tuvoties vai kontaktēties ar viņu tiešā veidā.
Īsi pirms plkst. 22 balts auto ietriecies cilvēkos Tīrgartena dienvidu daļā un tad ietriecies kokā.
«Viens vai vairāki» cilvēki tad pametuši auto un aizbēguši no notikuma vietas, norādīja policija.
Vairākiem cilvēkiem ir durtas brūces, norādīja likumsargi.
Kā pavēstīja ugunsdzēsības dienests, viens cilvēks ir miris un 16 ievainoti, trim cietušajiem ir dzīvībai bīstami savainojumi.
Uzbrukums notika dažu simtu metru attālumā no Kristofera ielas dienas, kas ir viens no lielākajiem Eiropas praida pasākumiem, galvenās skatuves pie Brandenburgas vārtiem.
Kaut arī parks tika pārmeklēts, iesaistot arī helikopterus, kas bija aprīkoti ar termokamerām, policijai uzreiz pēc uzbrukuma aizdomās turamo atrast neizdevās.
Vācijas politiķi ātri reaģēja uz uzbrukumu, un Berlīnes mērs Kajs Vegners nosodīja «brutālo uzbrukumu pasākumam, kas veltīts iecietīgai un miermīlīgai Berlīnei».
Kanclers Frīdrihs Mercs svētdien paziņoja, ka viņš un iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints tiek informēti par izmeklēšanas gaitu, un apņēmās saukt pie atbildības tos, kas vainīgi šajā «šausmīgajā noziegumā».
Prezidents Franks Valters Šteinmeiers sacīja, ka ir «satriekts un sašutis» par uzbrukumu «mūsu atklātajai sabiedrībai, mūsu dzīvesveidam», un izteica līdzjūtību nogalinātās sievietes ģimenei un draugiem.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena izteica līdzjūtību uzbrukuma upuriem.
Kristofera ielas dienas pasākums «iestājas par brīvību, cieņu un vienlīdzīgām tiesībām Eiropas Savienības (ES) pamatvērtībām», uzsvēra EK prezidente.
«Ikvienam cilvēkam jābūt iespējai dzīvot bez bailēm, mīlēt un aizstāvēt savas tiesības,» pauda Leiena.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.