Vienlaikus jūnija beigās valstī bija arī 18 139 personas, kurām piešķirts maznodrošinātas personas statuss. Tas bija par 54 personām vairāk nekā maija beigās.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka 50% apmērā no ienākumu mediānas. 2026. gadā trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 425 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā — 298 eiro.
Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 2026. gadā ir 680 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā — 476 eiro.
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