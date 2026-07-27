Plkst. 13.25 VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Zasas pagastu, kur no ceļa braucamās daļas grāvī bija nobraukusi vieglā automašīna un ietriekusies kokā. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja bojāgājušu cilvēku.
Plkst. 16.05 darbi notikuma vietā pabeigti.
Jau ziņots, ka kopumā diennakts laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk — 37 — fiksēti Rīgas reģionā. No galvaspilsētā un tās apkārtnē notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem trīs bijuši ar cietušajiem.
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