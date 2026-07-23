Viņš apliecināja, ka saskaņā ar statistiku nav pieaudzis migrantu pastrādāto noziegumu skaits. «Statistika ir tāda, ka ir četri gadījumi, kad indieši noziedzīgās darbībās iesaistījušies,» uzsvēra Ruks un piebilda, ka pārsvarā noziedzīgus nodarījumus pastrādājušie ārvalstnieki ir Krievijas un Ukrainas valstspiederīgie. Tāpat ir pa kādam Uzbekistānas, Moldovas, Pakistānas un citu valstu piederīgajam.
Patlaban lielākā problēma ir administratīvie pārkāpumi, piemēram, ar satiksmes noteikumu pārkāpumiem, klāstīja policijas priekšnieks
Vienlaikus Ruks uzsvēra, ka šādi rādītāji neļauj atslābt, bet mudina koncentrēties uz nākotni, lai nepieļautu trešo valsts pilsoņu noziedzīgas izpausmes.
Tāpat Ruks atgādināja, ka saskaņā ar kriminoloģiju un rietumvalstu pieredzi, ja valstī ļauj nostiprināties plašām ārzemnieku diasporām, tas ir laika jautājums, kad var palielināties noziedzības riski.
Policijas priekšnieks arī uzsvēra, ka policisti kopā ar citiem dienestiem pastiprināti veic ārzemnieku pārbaudes, tostarp galvaspilsētā.
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