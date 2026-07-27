Piektdien, 24. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, Valsts policijas (VP) amatpersonas, kuras sniedz atbalstu robežsargiem, Skaistas pagastā apturēja kādu «Toyota» markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas pilsonis. Konstatēts, ka automašīna ir «Latvijas pasta» transportlīdzekļa pakaļdarinājums ar viltotām valsts numura zīmēm.
Pārbaudot automašīnu, tās salonā un bagāžas nodalījumā konstatētas sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt sestdien, 25. jūlijā, pārbaudot saņemto informāciju, policisti Daugavpilī ar ieslēgtu skaņas signālu un bākugunīm mēģināja apturēt kādu «Ford» automašīnu, taču vadītāja nereaģēja un policistu likumīgu prasību apturēt automašīnu un palielināja braukšanas ātrumu. Pēc vajāšanas automašīna apstājās, taču vairākas personas metās bēgt.
Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka to vadīja Ukrainas pilsone un tajā atrodas deviņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt aizbēgušo personu meklēšanai nekavējoties tika piesaistīts Valsts robežsardzes kinologs ar dienesta suni, kuri pēc brīža krūmos konstatēja vēl sešas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret Latvijas un Ukrainas pilsoņiem sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta 31. daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Tāpat konstatēts, ka Latvijas pilsonis pārvadājis lielāku pasažieru skaitu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs un vedis pasažierus, kuri nav piesprādzējušies. Savukārt Ukrainas pilsone uzturējās Latvijā bez obligāti aizpildītas un iesniegtas valsts apdraudējuma novēršanas anketas. Par šiem pārkāpumiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un VP sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas-Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu. Tāpat divpusējās sadarbības ietvaros atbalstu Latvijas robežsargiem sniedz arī kolēģi no Somijas, Igaunijas un Lietuvas.
Robežsardzē uzsver, ka tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās.
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