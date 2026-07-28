VIAA aģentūrai LETA norādīja, ka mainīts pārbaudes saturs un piemērošanas kārtība, tādēļ jaunais pakalpojums nav pilnībā salīdzināms ar līdzšinējo. Iepriekš pakalpojums nodrošināts grupai no desmit personām, savukārt aktuālajā cenrādī — grupai no astoņām personām.
Palielināta arī maksa par citiem ar valsts valodas prasmes pārbaudi saistītiem pakalpojumiem. Izziņa par pārbaudes rezultātu turpmāk maksās 18 eiro līdzšinējo 12,01 eiro vietā, arī lēmuma kopija par pārbaudes rezultātu maksās 18 eiro.
Līdztekus cenrādis papildināts ar jauniem pakalpojumiem. Turpmāk būs iespējams pieteikt individuālu valsts valodas prasmes diagnostisko pārbaudi un individuālas konsultācijas par valsts valodas prasmes pārbaudi, kas izmaksās attiecīgi 77,4 eiro un 42,2 eiro.
Izmaiņas skārušas arī vairākus citus VIAA maksas pakalpojumus.
Par elektroniska dokumenta formā izsniegtu centralizētā eksāmena sertifikāta apliecinātu kopiju turpmāk būs jāmaksā 14,21 eiro. Savukārt dokumenta sagatavošana un nosūtīšana pa pastu maksās 18 eiro līdzšinējo 13,50 eiro vietā. VIAA norādīja, ka iepriekš cenrādī bija noteikta maksa par sertifikāta dublikāta izsniegšanu, tādēļ pakalpojumi nav tieši salīdzināmi. Izziņa par nokārtotu centralizēto eksāmenu studijām ārvalstīs maksās 17,25 eiro līdzšinējo 11,25 eiro vietā.
Bērnu nometņu vadītāju kursu maksa pieaugs no 2,5 eiro līdz 3,4 eiro par akadēmisko stundu.
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