Valsts vides dienests, veicot pārbaudi norādītajā vietā, konstatēja, ka divās vietās pie lietusūdens kanalizācijas izplūdēm ūdenī redzama naftas produktiem raksturīga plēve. Piesārņojums konstatēts aptuveni 50 kvadrātmetru lielā platībā.
Lai ierobežotu piesārņojuma izplatību un nodrošinātu tā savākšanu, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ūdenī tika izvietotas absorbējošās bonas. Tāpat tika paņemti ūdens paraugi, kas nogādāti akreditētā laboratorijā testēšanai.
Patlaban piesārņojuma vietā lietusūdens kanalizācijas sistēma ir noslēgta, lai nepieļautu turpmāku piesārņojuma nonākšanu Driksas upē.
Lai pilnībā novērstu piesārņojuma sekas, nepieciešams veikt lietusūdens kanalizācijas tīkla tīrīšanu posmā no piesārņojuma avota līdz Driksas upei.
Piesārņojuma avots ir identificēts, un patlaban ar teritorijas īpašnieku notiek pārrunas par piesārņojuma seku likvidēšanas izmaksu segšanu.
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