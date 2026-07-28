Pirmdien ap plkst. 13 VUGD saņēma izsaukumu uz Valkas pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot autocisternas skaņas signālu un dronu, cilvēks tika atrasts, izvests no meža un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega kravas automašīna, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, vieglā automašīna, atkritumi un riepas.
Vakar VUGD kopumā saņēma 45 izsaukumus — astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.
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