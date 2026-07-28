Diskusijas par reformu ilga aptuveni divas stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kurš uzskata, ka veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā finansējuma dēļ. Tikmēr premjers ministram pārmeta populismu.
Pēc Valaiņa teiktā, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) piekrīt tam, ka veselības aprūpes sistēmai jābūt skaidrai un caurskatāmai, tomēr tai nedrīkst atņemt naudu.
«Ja mēs ar savu lēmumu tā jau nabadzīgu sistēmu padarīsim vēl nabadzīgāku, mēs izdarīsim kaitīgu lēmumu. Aicinu to nepieļaut,» teica Valainis.
Ekonomikas ministram gan tika solīts, ka finansējumu meklēs, un šāda apņemšanās tika nostiprināta arī protokollēmumā.
Pēc Valaiņa teiktā, vairāk nekā puse pacientu slimnīcu uzņemšanas nodaļās tiek uzņemti ārpus Rīgas. Tai pat laikā reforma, pēc viņa sacītā, reģionālajām slimnīcām dos līdzekļu samazinājumu 24% apmērā, bet Rīgai tas palielināsies par 4,7%. Reģionu gadījumā tas esot samazinājums aptuveni 14 līdz 15 miljonu eiro apmērā.
Valainis aicināja vienlaikus ar lēmumu par reformas īstenošanu pieņemt arī lēmumu pa to, ka šie iztrūkstošie miljoni reģionu slimnīcām tiks kompensēti.
Savukārt Kulbergs Valainim pārmeta «aiziešanu populismā». Viņš norādīja, ka valsts šobrīd fokusējas nevis uz izārstētu pacientu, bet finansē infrastruktūru, kurā, kā parādījusi Valsts kontroles veiktā revīzija, iztrūkst personāls.
«Jūsu teiktajā nav racionāla risinājumam, jo nav jau personāla, kas nodrošinātu funkcijas, ko jūs tagad minat,» Valainim pārmeta Kulbergs.
Valainis aicināja jautājumus risināt vienlaicīgi — domāt gan par personālu, gan finansējumu. Savukārt Kulbergs pārmeta Valainim, ka ekonomikas ministrs runā par finansējumu, bet nepiedāvā idejas, kur tādu reāli dabūt.
Ekonomikas ministrs uz šādu pārmetumu atbildēja saasināti, norādot, ka Kulbergs jau divus mēnešus vada valdību un Apvienotā saraksta (AS) pārziņā ir arī Finanšu ministrija.
«Tad nākat ar priekšlikumiem! Neesam tādus dzirdējuši. Lasām sociālajos tīklos par to, kā notiek darba grupas, bet kur tad reāli ir kaut kas?» vaicāja Valainis.
Jau vēstīts, ka par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp Veselības ministriju (VM) un nozares pārstāvjiem valdība otrdien apstiprināja slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam.
Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī, tādējādi, VM skatījumā, ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai.
Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. gadam pāriet no pašreizējiem pieciem slimnīcu līmeņiem uz trim — daudzprofilu, reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamatpakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.