Ceturtdien un piektdien mākoņi daļēji klās debesis un nokrišņu varbūtība būs zema, tā pieaugs piektdienas pēcpusdienā Kurzemē un vēlāk arī citviet Latvijā, iespējams pērkona negaiss. Augstākā gaisa temperatūra gaidāma Zemgalē, kur ceturtdien tā var sasniegt 28 grādus, piektdien — 31 grādu virs nulles.
No sestdienas gaidāms nedaudz vēsāks laiks. Nokrišņu, visticamāk, būs maz, tomēr prognozes ir atšķirīgas.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās divās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā gaidāma tuvu ilggadējiem vidējiem rādītājiem vai nedaudz zemāka par tiem, arī nokrišņu daudzums prognozēts tuvu normai.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.