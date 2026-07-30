Atšķirība ir tikai tā, ka iereibis autovadītājs uz bremzēm nospiež par vēlu, bet aizmidzis tās nenospiež vispār. Kad autovadītājs pie stūres aizmieg, automašīna pārvēršas par vismaz pusotru tonnu smagu nekontrolējamu lādiņu.
Kāpēc nāk miegs?
Ja neskaita parastu miega trūkumu, pirmajā vietā ir obstruktīvās miega apnojas sindroms (OMAS). Tas ir stāvoklis, kad miega laikā sašaurinās elpceļi, rodas elpošanas apstāšanās epizodes un strauji samazinās skābekļa daudzums asinīs.
Tādā brīdī smadzenes burtiski «ceļ trauksmi» un pamodina organismu, lai cilvēks nenosmaktu. Šādu mikropamošanos vienas nakts laikā var būt pat 300–500. Cilvēks tās neatceras, taču no rīta pamostas pilnīgi bez spēka. Šādam autovadītājam risks iekļūt ceļu satiksmes negadījumā palielinās 5–7 reizes! Ja jūs krācat un dienā jūtaties miegains, nemeklējiet mundrumu kafijā – dodieties pie miega speciālista.
Piecas pazīmes, ka esat uz aizmigšanas robežas
Nemāniet sevi ar domu: «Vēl tikai mazliet pabraukšu!» Jūtot, ka pie stūres nāk miegs, nekavējoties apstājieties, ja:
1) neatceraties pēdējos 2–3 nobrauktos kilometrus. Tas nozīmē, ka smadzenes jau darbojas autopilota režīmā un izslēdz apzinātu uztveri;
2) acis sāk niezēt un plakstiņi kļūst tik smagi, it kā pie tiem būtu piesieti atsvari;
3) sākat bieži un ilgstoši mirkšķināt. Smadzenes cenšas samitrināt izžuvušo radzeni, vienlaikus palēninot reakciju;
4) parādas redzes ilūzijas. Krūms ceļmalā šķiet cilvēks, bet ceļa zīme – šķērslis. Tie ir tuvojošos halucināciju priekšvēstneši;
5) sākat pieļaut sīkas kļūdas – pabraucat garām vajadzīgajam pagriezienam vai aizmirstat pārslēgt gaismas.
Mīti, kas var maksāt dzīvību
Aizmirstiet par «vectēvu metodēm»! Tās tikai rada maldīgu drošības sajūtu:
Skaļa mūzika – smadzenes ātri pierod pie trokšņiem un aizmieg arī to pavadībā.
Atvērts logs – auksts gaiss uzmundrina uz 3–5 minūtēm, pēc tam miegainība kļūst vēl izteiktāka.
(*) Enerģijas dzērieni – izraisa strauju pulsa paātrināšanos, kam seko «insulīna bedre» – vēl spēcīgāka vēlme gulēt.
Zelta mundruma recepte – metode «kafija + snauda»
Ja līdz galamērķim vēl tāls ceļš, bet acis pašas veras ciet, izmantojiet vienīgo zinātniski pierādīto paņēmienu īslaicīgai mundruma atjaunošanai – īsu snaudu (Power Nap).
Rīkojieties šādi:
1. Atrodiet drošu vietu automašīnas novietošanai. Nevis ceļa malā, bet degvielas uzpildes stacijā vai stāvlaukumā.
2. Izdzeriet tasi stipras kafijas. Kofeīns sāk iedarboties aptuveni pēc 20–30 minūtēm.
3. Uzlieciet modinātāju uz 20 minūtēm un aizmiedziet.
4. Pamostieties pēc 20 minūtēm. Kāpēc tieši tik ilgi? Ja gulēsiet ilgāk par 30–40 minūtēm, nonāksiet dziļā miega fāzē, un tad pamostoties izjutīsiet tā saukto miega inerci – stāvokli, kad jutīsieties vēl sliktāk nekā pirms atpūtas.
Rezultāts: pēc 20 minūtēm kofeīns sāks uzsūkties asinīs, bet īsā snauda mazinās uzkrātā adenozīna ietekmi – vielu, kas rada noguruma sajūtu. Tas nodrošinās aptuveni 1,5–2 stundas drošākas braukšanas, lai jūs varētu sasniegt tuvāko viesnīcu vai galamērķi.
Padoms visiem autovadītājiem
Nekādi darījumi, tikšanās vai kravas piegādes termiņi nav cilvēka dzīvības vērti.
Ja jūtat, ka nāk miegs, ļaujieties tam! Miegam nav iespējams pretoties ar gribasspēku.
Atcerieties: mikromiegs ilgst tikai 1–3 sekundes. Braucot ar ātrumu 90 km/h, šajā laikā automašīna veic 25–75 metrus. Ar to pilnīgi pietiek, lai iebrauktu pretējā braukšanas joslā.
Sargājiet sevi! Pietiekami izgulieties, ārstējiet miega apnoju un atcerieties – labākais veids, kā cīnīties ar miegainību pie stūres, ir veselīgs miegs ērtā gultā.
Materiāls sagatavots sadarbībā ar Latvijas klīniku «Miega slimību centrs».
Skandu iela 7, Rīga.
Tālr. 67336564,
WhatsAPP 26693536
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