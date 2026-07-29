RIKON raksturīgā loģistika
Celtņu piegāde pilnībā samontētā veidā ir RIKON nostiprinājusies metode. Tā atbrīvo klientu no vairāku mēnešu ilgas montāžas klienta teritorijā: aprīkojums nonāk gatavs iekļaušanai ostas darbības ciklā. 430 tonnas smagas konstrukcijas iekraušana kuģī pati par sevi ir inženiertehnisks uzdevums.
Otrā piegāde pusgada laikā
Uzņēmumam RIKON šī ir jau otrā pilnībā samontētu celtņu nosūtīšana pēdējā pusgada laikā: tādā pašā veidā no Rīgas devās celtņi, kas bija paredzēti OYAK Group projektam. Atkārtojums pusgada laikā nozīmē, ka Latvijas ražotājam tā vairs nav vienreizēja operācija, bet gan pastāvīga prakse Turcijas virzienā.
Šāds risinājums ir iespējams tur, kur montāžas laukums, piestātne un pieredze daudzu tonnu smagu konstrukciju celšanā atrodas vienuviet. Uzņēmumam RIKON šāds apvienojums ir Rīgas ostā, tāpēc celtnis pie klienta nonāk pilnībā samontēts, nevis pa daļām. Abu celtņu montāža notika turpat, ziemā, vienā no aukstākajām ziemām Latvijā pēdējo divdesmit gadu laikā, bez darbu pārtraukšanas.
Montāža un nodošana ekspluatācijā
Ar piegādi projekts nebeidzas: pēc kuģa ierašanās RIKON speciālisti veiks izkraušanu, uzstādīšanu uz celtņu sliežu ceļiem un aprīkojuma pieslēgšanu termināļa infrastruktūrai. Celtņu nodošana ekspluatācijā plānota šovasar.
RPS-1100 celtņi darbojas gan āķa, gan greifera režīmā ar celtspēju līdz 50 tonnām un ir pielāgoti klienta klimatam: vēja brāzmas līdz 43 m/s, temperatūra no −10 °C līdz +50 °C.
RIKON projektē un ražo portāla celtņus kopš 1991. gada: pilnībā elektriski risinājumi, kas tiek veidoti konkrētas ostas un termināļa vajadzībām.
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