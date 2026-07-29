Pagājušā gada 24. septembrī Kuldīgas slimnīcā tika nogādāta jauna sieviete, kurai mediķi konstatēja saindēšanos ar narkotiskajām vielām. Vēlāk paciente nomira.
Par notikušo policija sāka kriminālprocesu un izmeklēšanas laikā aizturēja divas jaunietes un vienu vīrieti — Indijas pilsoni, kuram kā drošības līdzekli tiesa piemēroja apcietinājumu.
Veicot kratīšanu vienas aizturētās jaunietes dzīvesvietā Kuldīgā, tika atrasti un izņemti septiņi folija vīstokļi ar zaļganbrūnas krāsas izžāvētu augu masu, iespējams, marihuānu, septiņas elektroniskās cigaretes bez akcīzes markām, skaidra nauda un viena cigarešu paciņa bez Latvijas akcīzes markām.
Veicot kratīšanu otras aizturētās jaunietes dzīvesvietā Ventspilī, tika atrasta viena, visticamāk, MDMA tablete un divas cigaretes ar marihuānai raksturīgu smaku. Kriminālprocess pret sievieti ir pabeigts jau šā gada sākumā.
Savukārt aizturētā Indijas pilsoņa lietošanā esošajos transportlīdzekļos un viņa dzīvesvietā Ventspilī atrastas un izņemtas narkotiskās un psihotropās vielas, kuras viņš glabāja realizācijas nolūkā — 197 MDMA tabletes, 270,4334 grami izžāvētas marihuānas, 0,1157 grami kokaīna un 0,0875 grami ketamīna, informēja Šeršņova.
Noskaidrots, ka aizturētais vīrietis narkotiskās vielas novietoja slēpņos. Policija atklāja 103 slēpņus, kas atradās mežā Jūrmalā un Jelgavā. No slēpņiem izņemtas 193 MDMA tabletes un 151 ar LSD piesūcināts papīrītis.
Slēpņi atradās Jūrmalas teritorijā, Slokas, Kauguru, Lielupes, Jaundubultu un Dzintaru mikrorajonu mežu masīvos, un Jelgavā, meža masīvā netālu no Rīgas ielas, kā arī Svētes palienes pļavās.
Noskaidrots, ka konkrētajā gadījumā aizturētais vīrietis vienai no sievietēm, kas aizturēta Ventspilī, nodevis tabletes, kuras viņa tālāk pārdevusi divām sievietēm Kuldīgā — katrai pa vienai tabletei. Abas gala pircējas tajā vakarā lietojušas katra pa vienai MDMA tabletei un marihuānu, taču ar ekspertīzes starpniecību mirušās sievietes organismā atrastas vēl citas narkotiskas un psihotropās vielas, par kurām izmeklēšanas sākumā nebija zināms. Jaunās sievietes nāve iestājusies no kombinētas saindēšanās ar kanabinoīdiem, amfetamīnu, metamfetamīnu un MDMA, kas sarežģījusies ar galvas smadzeņu tūsku, piebriešanu un smadzeņu stumbra ieķīlēšanos.
Ņemot vērā, ka sievietes organismā jau pirms tam bija citas narkotiskās un psihotropās vielas, smagās sekas un nāves iestāšanos nevar tieši sasaistīt ar šīs konkrētās tabletes iedarbību, kas caur starpniekiem iegūta no aizturētā vīrieša, norāda policija.
Aizturētais Indijas pilsonis iepriekš nav sodīts, un izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka viņš nav darbojies organizētā grupā vai kopā ar citām personām. Uzreiz pēc aizturēšanas viņam tika anulēta uzturēšanās atļauja Latvijā, kas nozīmē, ka vīrietis tiktu izraidīts no valsts, taču visu izmeklēšanas laiku viņš tiek turēts apcietinājumā un ar izmeklētājiem sadarbojas.
Tagad policija ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tas izdarīts ar narkotiskajām un psihotropajām vielām lielā apmērā. Lieta nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka narkotisko un psihotropo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt likumsargus, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar šo vielu izplatīšanu, zvanot pa vienoto ārkārtas situāciju tālruni 112 vai Valsts policijas uzticības tālruni 67 075 444, kas ir automātiskais atbildētājs, vai rakstot e-pastu uz adresi «uzticiba@vp.gov.lv».
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