Kompānijā norāda, ka daudzdzīvokļu nams, kurā turpmāk varēs dzīvot aptuveni 120 cilvēku, izveidots, pārbūvējot nepabeigtu ēku, kuras būvniecība sākta vēl padomju laikā.
Projektu izstrādāja arhitektūras un inženierijas birojs AS «Siltumelektroprojekts» (SEP), savukārt būvdarbus veica SIA «SEP Construction».
Pārbūves rezultātā izveidota moderna dzīvojamā ēka, ar labiekārtotu apkārtējo teritoriju, autostāvvietām, bērnu rotaļu laukumu, velonovietnēm un atpūtas zonām.
«Balticovo» komunikācijas un attīstības vadītājs Toms Auškāps skaidro, ka uzņēmums vēlas dot iespēju «Balticovo» komandai pievienoties arī speciālistiem no citiem Latvijas reģioniem, tāpēc līdztekus jaunām darbavietām top arī mājokļi.
«Balticovo» darbinieku daudzdzīvokļu nama svinīga atklāšana notiks 5. augustā plkst. 13 Iecavā, Raiņa ielā 2a.
Atklāšanas pasākumā piedalīsies labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS), klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) un Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA), kā arī citas valsts un pašvaldību amatpersonas.
Jau ziņots, ka 2025. gadā «Balticovo» strādāja ar 161,5 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 44,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa palielinājās divas reizes un sasniedza 35,9 miljonus eiro.
«Balticovo» pamatdarbība ir vistu olu, olu pulvera, olu šķidrās masas, vārītu vistu olu bez čaumalas un vārītu kapātu olu ražošana un realizācija. Uzņēmums reģistrēts 1992. gadā, un tā pamatkapitāls ir 5 370 381 eiro.
Uzņēmuma lielākais īpašnieks, pēc «Balticovo» 2025. gada pārskatā minētā, ir SIA «BCO». Vienlaikus «BCO» kapitālā, pēc «Firmas.lv» datiem, 60,3% pieder Tatjanai Poplavskai, 29,7% — Valdim Grimzem, bet 10% — Vladimiram Mhitarjanam.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.