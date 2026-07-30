Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt, lai Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem būtu iespēja par noteiktu samaksu apkures vajadzībām iegādāties vēja lauztus, gāztus, slimību vai kukaiņu invadētus kokus, kurus drīkst cirst saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem par koku ciršanu mežā. Atļaujas koku savākšanai meža zemēs pašvaldības īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos izskata, izsniedz vai atsaka Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļa.
Noteikumi paredz, ka ne retāk kā vienu reizi kalendārajā gadā dome apstiprina koku cenas. Pašlaik tā noteikta 18 eiro par kubikmetru (m3) ozolam, osim, kļavai un pārējiem cietajiem lapu kokiem, 17 eiro par m3 priedei, eglei un pārējiem skuju kokiem, 16 eiro par m3 bērzam un melnalksnis, 15 eiro par m3 — pārējiem lapu kokiem.
Komentējot jautājumu, vai nebūtu jānosaka minimālais savācamo koku apjoms, Mežsaimniecības nodaļas vadītājs Uldis Gaiss sēdē skaidroja, ka iedzīvotājiem pašiem būtu grūti noteikt, cik liels apjoms ir noskatītajiem kokiem. Viņš arī uzsvēra, ka jaunā iniciatīva nav domāta meža sakopšanai, bet malkas izsniegšanai iedzīvotājiem.
Zariem pēc koka savākšanas jāpaliek izkliedētiem, nevis saliktiem kaudzē, stāstīja Gaiss. Tie paliks mežā.
Saskaņā ar Mežsaimniecības nodaļas vadītāja pausto atdot šos kokus iedzīvotājiem bez maksas pašvaldībai aizliedz likums.
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