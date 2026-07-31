Patlaban kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% — Latvijas valstij, 2% — SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», bet AS «Latvenergo» pieder 0,005% akciju.
Ministra ieskatā, valstij pārņemot «Rīgas siltuma» kapitāldaļas, uzņēmumam tiks nodrošināta vienota pārvaldība un skaidra atbildība.
Tāpat EM uzsver, ka uzņēmumam nepieciešams saimnieks, kura galvenā prioritāte ir zemāki siltuma rēķini rīdziniekiem, efektīva saimniekošana un ilgtermiņa investīcijas.
Valainis norāda, ka patlaban uzņēmumam ir vairāki saimnieki, bet nevienam nav pilnas atbildības. «»Rīgas siltumam» nepieciešams viens kārtīgs saimnieks, kurš ir gatavs pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par rezultātu. Valsts ir pierādījusi, ka spēj panākt zemākus apkures rēķinus, un uzskatu, ka mums šī atbildība ir jāuzņemas pilnā apmērā,» uzsver ministrs.
Pēc Valaiņa paustā, piedāvātā īpašumtiesību un pārvaldības struktūra ļautu būtiski ātrāk pieņemt lēmumus, efektīvāk plānot investīcijas, modernizēt siltumapgādes infrastruktūru un samazināt uzņēmuma izmaksas, kas ilgtermiņā nozīmētu zemākus rēķinus Rīgas iedzīvotājiem.
«Rīdziniekiem nav svarīgi, kurš sēž akcionāru sapulcēs. Rīdziniekiem ir svarīgi, lai par apkuri nebūtu jāpārmaksā. Ja valsts spēj uzņēmumu pārvaldīt efektīvāk un samazināt izmaksas, tad tai ir jāuzņemas šī atbildība,» uzsver Valainis.
Jau vēstīts, ka 2025. gada novembrī tika izveidota Parlamentārā izmeklēšanas komisija, lai izvērtētu Rīgas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemeslus un ar to saistītos enerģētiskās drošības riskus.
Noslēdzot darbu, komisija aicināja Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) un Valsts ieņēmumu dienestu izvērtēt komisijas gala ziņojumā aprakstītos apstākļus par iespējamu publiskas personas mantas izšķērdēšanu, amatpersonu bezdarbību, interešu konfliktiem un iespējamu nelabvēlīgu rīcību pret trauksmes cēlēju.
KNAB šogad maija beigās informēja, ka birojs nekādus pārkāpumus nav konstatējis.
Komisiju vadīja tā brīža Saeimas deputāts, tagadējais premjers Andris Kulbergs (AS).
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka «Rīgas siltuma» koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2025. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. martam, bija 208,386 miljoni eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 20,6% un sasniedza 40,254 miljonus eiro.
Mātessabiedrības «Rīgas siltums» apgrozījums attiecīgajā periodā bija 208,381 miljons eiro, kas ir pieaugums par 10,1%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 56,1% — līdz 35,081 miljonam eiro.
«Rīgas siltums» ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% — Latvijas valstij, 2% — SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», bet «Latvenergo» pieder 0,005% akciju.
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