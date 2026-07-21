Savukārt Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) uzsvēra, ka pašlaik nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darbavietas un turpina investēt reģionā.
Kā ziņots, šodien Ministru kabineta ēkā notika Latvijas austrumu teritorijas sociālekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde, kurā ministri sprieda par pašvaldību priekšlikumiem un lēma par papildu atbalsta pasākumiem reģionam.
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