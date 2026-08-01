Izsaukumi saņemti uz Cēsu, Valmieras, Saulkrastu, Siguldas, Bauskas, Limbažu un Ogres novadu, kā arī uz Rīgu.
Siguldas novada Krimuldas pagastā uz ceļa bija nogāzti desmit nolūzuši koki.
Visos gadījumos koki tika sazāģēti un novākti no brauktuvēm.
LETA jau ziņoja, ka piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu Latvijas centrālajā un austrumu daļā tika prognozēts pērkona negaiss.
Negaiss lokāli izraisīja ļoti stipru lietu un lielas vēja brāzmas, vietām arī krusu.
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