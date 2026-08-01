Likums skaidri un nepārprotami nosaka, ka uz šo amatu jārīko konkurss, akcentēja politiķis. Konkursa komisija ir jāvada Valsts kancelejas vadītājam, taču pašlaik Valsts kanceleju vada pienākumu izpildītāja Inese Gailīte.
Saeima ir atbalstījusi grozījumus Valsts civildienesta likumā, kas ļauj Ministru prezidentam atsevišķos gadījumos iecelt Valsts kancelejas vadītāju bez konkursa. Šādu lēmumu parlaments pieņēma, kas atklāts konkurss uz šo amatu noslēdzās bez rezultāta
Kā uzsvēra Jurēvics, pat ja kāds politiskais spēks ierosinās atteikties no konkursa rīkošanas uz KNAB vadītāja amatu, līdzīgi, kā tas noteikts attiecībā uz Valsts kancelejas vadītāju, «Jaunā vienotība» tam nepiekritīs un pastāvēs uz konkursa rīkošanu, jo KNAB ir jāvada neatkarīgam profesionālim, kurš spēj cīnīties pret korupciju.
Turklāt jāņem vērā, ka Saeimai būs jālemj par līdzšinējā KNAB vadītāja Jēkaba Straumes atbrīvošanu no amata. Pašlaik Saeimas sēde plānota tikai 20. augustā, teica Jurēvics.
Līdz ar to, pašlaik turpmākā procedūra nav īsti skaidra, un sākotnēji būtu jātiek skaidrībā ar turpmākajiem soļiem no juridiskā aspekta.
Jurēvics uzsvēra, ka jebkurai amatpersonai ir tiesības izvēlēties, kurā brīdī beigt pildīt amata pienākumus, un šajā gadījumā Straume pieņēmis šādu lēmumu, iestājoties izdienas pensijai. Taču politiķis atzina, ka laikā, kad KNAB jāveic daudz pienākumu saistībā ar vēlēšanām, priekšvēlēšanu aģitāciju, finansējuma uzraudzību, būtu bijis labāk, ja Straumes aiziešana notiktu citā laikā.
LETA jau ziņoja, ka KNAB priekšnieks Straume iesniedzis atlūgumu, aģentūrai LETA apliecināja Ministru prezidenta Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Atlūgums iesniegts premjeram un Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS).
KNAB aģentūru LETA informēja, ka Straumes pēdējā darba diena būs 1. augustā. Sasniedzot izdienas pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēmis doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvaru termiņa beigām.
Plānots, ka no 2. augusta KNAB priekšnieka amata pienākumus pildīs Ineta Cīrule, kas šobrīd ir KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos.
Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Biroja priekšnieku pēc Ministru kabineta ieteikuma uz pieciem gadiem amatā ieceļ Saeima. Arī par atbrīvošanu no amata jālemj Saeimai.
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