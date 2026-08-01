«Nākamajās pāris nedēļās tiks veikti konkrēti pasākumi, lai noskaidrotu, vai mums izdosies atsākt sarunas starp Krieviju un Ukrainu un izbeigt šo karu,» viņš teica intervijā telekanālam «Fox News».
Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka abu pušu pozīciju saskaņošana būs ārkārtīgi grūta, un bez tās nebūs iespējams sasniegt rezultātus.
«Abām pusēm ir diezgan stingras sarkanās līnijas, un, kamēr mums neizdosies vismaz nedaudz tuvināt šīs sarkanās līnijas, mēs nesasniegsim vēlamo rezultātu,» viņš piebilda.
Tajā pašā laikā Rubio norādīja, ka ASV ir gatavas izmantot jebkuru iespēju, lai veicinātu miera sarunas.
Iepriekš Rubio pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu paziņoja, ka, lai panāktu vienošanos par kara pārtraukšanu Ukrainā, ir nepieciešams izvirzīt apspriešanai jaunas idejas. Rubio norādīja, ka līdz šim izvirzītie priekšlikumi «tolaik nebija pieņemami Ukrainai, un es nedomāju, ka tie būs pieņemami tai tagad; turklāt, visticamāk, tie tai būs vēl mazāk pieņemami».
ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners varētu apmeklēt Kijivu augusta otrajā pusē pasākumu ietvaros, kas veltīti Ukrainas neatkarības 35. gadadienai.
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