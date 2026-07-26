«Mēs augstu novērtējam prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva aicinājumus Putinam, ka ir pienācis laiks pārtraukt karu. Tas ir reālistisks, savlaicīgs un gudrs aicinājums,» platformā «X» pauda Sibiha.
Ukraina «ierosināja pārtraukt karu gar pašreizējo frontes līniju un pāriet uz diplomātiju, taču Kremlis turpina noraidīt šo skaidri izklāstīto ceļu uz mieru», norādīja Ukrainas ārlietu resora vadītājs.
«Putina preses sekretārs jau ir noraidījis arī Kazahstānas prezidenta priekšlikumu. Secinājums ir šāds — Maskavai ir jāsajūt lielāks spiediens, pirms tā piekritīs reālistiskiem miera priekšlikumiem,» uzsvēra Sibiha.
Jau ziņots, ka Tokajevs sestdien Omskā sacīja Putinam, ka Krievijas un Ukrainas karam ir jābeidzas, un aicināja «iesaldēt» karadarbību.
«Kā izkļūt no šīs situācijas? To neviens nezina, jo abām pusēm ir savas pozīcijas. Taču, no otras puses, ir (..) iespēja visu to iesaldēt,» Tokajevs teica Putinam tikšanās gaitā Sibīrijas pilsētā.
Pēc Tokajeva teiktā, viņš «saņem daudz signālu» no ASV un Eiropas saistībā ar «konflikta situāciju» starp Krieviju un Ukrainu.
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