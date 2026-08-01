Krievi uz Ukrainu palaida 35 raķetes, no kurām 27 bija ballistiskās raķetes, kā arī 185 dažāda veida uzbrukuma dronus.
«Galvenais mērķis — Kijiva. Taču tika veikti uzbrukumi arī Dņipropetrovskas, Sumu, Harkivas un Poltavas apgabaliem. Šonakt izdevās notriekt tikai vienu ballistisko raķeti vienkārši tāpēc, ka trūkst raķešu sistēmām «Patriot»,» paziņoja Zelenskis.
Tieši šāds ballistisko raķešu pārtveršanas līdzekļu trūkums tikai mudina Krieviju veikt šādus uzbrukumus, kas apdraud cilvēku dzīvības, piebilda prezidents.
«Ir ļoti svarīgi, lai partneri to sadzirdētu: šie līdzekļi nav vajadzīgi kaut kur noliktavās, lai būtu gatavi iespējamajiem scenārijiem, bet gan šeit un tagad, lai Krievijas karu Ukrainā varētu ierobežot un apturēt. Katra pretraķešu aizsardzības sistēma glābj mūsu cilvēku dzīvības. Un katra nakts, kad tās nav, rada upurus,» pavēstīja Zelenskis.
Kijivā sestdienas naktī notikušā ienaidnieka uzbrukuma rezultātā tika bojāti 18 dzīvojamie nami, skola, Lietuvas vēstniecība un infrastruktūras objekti, paziņoja Zelenskis.
«Kopš nakts Kijivā un tās apgabalā turpinās darbi, lai novērstu Krievijas uzbrukuma sekas. Pilsētā bija daudz ugunsgrēku — cietuši septiņi rajoni. Un, kā parasti, krievi uzbruka parastajām dzīvojamajām mājām. Bojāti 18 dzīvojamie nami, skola, Lietuvas vēstniecība un infrastruktūras objekti,» viņš raksta savā «Telegram» kanālā.
Zelenskis izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem.
Krievijas raķešu triecienos Kijivā deviņi cilvēki gājuši bojā, vēl 30 ievainoti, tostarp četri bērni.
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