Šodien no plkst. 19 līdz 23 daudzviet Latvijā gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vietām arī ar krasām vēja brāzmām, kurās vējš sasniegs ātrumu 15-16 metri sekundē.
Savukārt Latvijas austrumu rajonos pērkona negaisu pavadīs ļoti stipras lietusgāzes, iespējama arī lielgraudu krusa.
Valsts centrālajai daļai noteikts dzeltenās bet austrumu daļai — oranžās pakāpes brīdinājums.
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