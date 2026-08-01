Valtiņa sacīja, ka platforma sarunas par finansējuma nofiksēšanu mēģina veikt jau kopš gada sākuma un uzrunā politiķus, taču esot grūti teikt, vai šim procesam būs kāda virzība.
Šobrīd portālā «Manabalss.lv» par platformas turpmāku pastāvēšanu, Saeimai nodrošinot pastāvīgu tās finansēšanu, savāktas vairāk nekā 8000 balsis.
Iniciatīvu pagājušā gada 10. decembrī iesniegusi «Manabalss.lv» komanda, kas uzsver, ka «Manabalss.lv» pastāvēšana ir apdraudēta, jo tā balstās uz ziedojumiem, kuru plūsma pēdējos gados būtiski samazinājusies. Ja tā pārtrauks darbību, tiks zaudēts būtisks demokrātijas instruments, kas jau gandrīz 15 gadus palīdz iedzīvotājiem ietekmēt likumus, lēmumus, uzsver platformas pārstāvji.
Jau vēstīts, ka Saeimas deputāti pagājušā gada 4. decembrī, lemjot par valsts nākamā gada budžetu, atbalstīja priekšlikumu nodrošināt finansējumu 150 000 eiro «Manabalss.lv» darbībai.
Iepriekš platformas «Manabalss.lv» komanda aicināja Saeimu nodrošināt pastāvīgu finansēšanas mehānismu tās darbībai kā valsts pasūtījumu sabiedrībai būtiskas funkcijas nodrošināšanai. «Šodien Latvijas demokrātijai uzbrūk — ar naratīviem, ar idejām, ar hibrīduzbrukumiem, ar militāra uzbrukuma draudiem,» paziņojumā medijiem pauda organizācijas vadītājs Imants Breidaks.
Viņaprāt, ja «Manabalss.lv» platformas vairs nebūs, tad visi jutīs, ka tās pietrūkst. «Pilsoņiem vairs nebūs iespējas dāvināt savas idejas Latvijai, un tad jums un mums visiem paliks tikai vēlēšanas, lai ietekmētu politiskos procesus — reizi četros gados,» atzīmēja Breidaks, vēršot uzmanību, ka politiķi tautu parasti ir gatavi uzklausīt tikai gadu pirms vēlēšanām, bet ne ikdienā.
«Manabalss» projektu īsteno nodibinājums «Sabiedrības līdzdalības fonds», kura valdē darbojas Breidaks, Signe Valtiņa un Valdis Pornieks.
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