Звонница рижской Ратуши сменила репертуар: что играть будут?

Композитор и музыкант Кристап Криевкалнс разработал шесть плейлистов для колоколов Ратуши: зима, весна, лето, осень, праздничные месяцы и Рождество.

С крыши столичной думы будут звучать латышские народные песни, композиции Раймонда Паулса и других латвийских композиторов и даже мировые хиты. Правда, задача перед композитором стояла сложная: далеко не всё можно исполнить на колокольчиках.

Чтобы колокольчики звучали органично, и мы могли распознать мелодию, необходимо подобрать такую музыку, в которой ноты сменяются не слишком быстро. Только тогда композицию ждет успех.

В будущем Кристап собирается аранжировать также мелодии и для ежегодных тематических, и для особых мероприятий, которые проходят в городе или отмечаются в масштабе всей страны — например, праздники песни и танца.

Ну а каждое утро в Риге теперь будет начинаться в 9 часов с народной песни Rīga Dimd и заканчиваться в 23 часа «Спящим слоном» Сигизмунда Лоренца.

ФОТО агентства ЛЕТА